Andrej Mangold (33) leidet aktuell an gebrochenem Herzen. Kurz nach Das Sommerhaus der Stars gaben der Ex-Bachelor und seine Gewinnerin Jennifer Lange (27) bekannt, dass sie getrennte Wege gehen. Über die genauen Gründe schwiegen sie. Daraus, dass er noch immer Gefühle für seine Ex hat, machte der Basketballer jedoch keinen Hehl. Aber offensichtlich hat er einen Weg gefunden, sich von seinem Liebeskummer abzulenken: Arbeit, Arbeit und noch mehr Arbeit!

In seiner Instagram-Story meldete sich der ehemalige Rosenkavalier jetzt vollkommen erschöpft zu Wort und berichtete von seinem strammen Tagespensum: "Ich bin fix und alle – wirklich! Ich bin so viel am Arbeiten gerade, ich saß jetzt bestimmt noch einmal drei Stunden am PC." Er müsse ganz viele Finanzierungsunterlagen – vor allem für die Immobilien auf Mallorca – aufbereiten. Das sei schon eine schwierige Sache. Trotzdem bleibt Andrej optimistisch: "In die Sachen, in die man Effort reinsteckt, die werden dann auch belohnt."

Durch den vielen Papierkram kommt wohl auch seine Community aktuell etwas zu kurz. Aber der Sportler gelobte Besserung. Er hoffe, sich am Wochenende mal wieder genüsslich in die Badewanne legen zu können. Und bei dieser Gelegenheit – so versprach er es seinen Followern – wolle er sich auch einer längst überfälligen Fragerunde widmen.

