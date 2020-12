Andrej Mangold (33) hat noch Gefühle für seine Ex-Freundin! Vor wenigen Wochen gaben der einstige Bachelor und seine Partnerin Jennifer Lange (27) bekannt, getrennte Wege zu gehen. Ihre Beziehungsende haben viele Fans vorhergesehen, da die beiden nach ihrer Sommerhaus-Teilnahme als Paar enormen Druck in der Öffentlichkeit ausgesetzt waren. Doch wie steht Andrej mittlerweile zu seiner einstigen Partnerin? Der Sportler gibt zu: Er empfinde noch was für seine Ex Jenny!

In seiner Instagram-Story beantwortete Andrej Fragen seiner Fans, die vor allem an seinem Liebes-Aus mit Jenny interessiert waren. Ob der ehemalige Rosenkavalier die 27-Jährige noch liebe, wollte ein User wissen. "Natürlich", antwortete Andrej. "Eine starke, ehrliche und aufrichtige Liebe für jemanden verschwindet nicht von heute auf morgen!", stellte der Profi-Basketballer klar.

Die Menschen, die nach einer Trennung behaupten würden, dass sie ihren Partner nicht mehr lieben, haben "nicht richtig geliebt", machte Andrej deutlich. Er befände sich nun in einem Verabreitungsprozess. Dabei wolle er vor allem positiv bleiben und die schönen Momente mit Jenny im Gedächtnis behalten. "Man muss sich lächelnd an die Zeit erinnern, die man hatte", teilte der Hottie seine Gedanken mit.

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, "Der Bachelor" 2019

Anzeige

Instagram / dregold Jennifer Lange und Andrej Mangold

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de