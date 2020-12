Jesy Nelson (29) ist total gerührt! Erst vor wenigen Tagen bestätigte die Sängerin die schon länger kursierenden Gerüchte, dass sie die Girlgroup Little Mix verlässt – und zwar mit sofortiger Wirkung. Besonders die Fans der Musikerin waren bestürzt über ihre Entscheidung, nach neun Jahren aus der Band auszusteigen. Trotzdem respektierten und unterstützten sie ihren Entschluss. Für diesen Support bedankt sich Jesy nun im Netz.

In ihrer Instagram-Story richtete die Britin ein paar rührende Worte an alle ihre Follower, die ihr seit der Verkündung, dass sie Little Mix verlässt, loyal zur Seite gestanden haben. Die 29-Jährige betont, dass sie diese Treue sehr zu schätzen wisse. "Ich möchte mich einfach bei jedem von euch bedanken, der mir in den letzten Tagen so viel Liebe und Unterstützung entgegengebracht hat", schreibt Jesy. Einige der Nachrichten hätten die 29-Jährige sogar "ganz emotional" werden lassen.

Wie es nach dem Exit der "Shout Out to My Ex"-Interpretin mit der Girlband weitergeht, verrieten bereits ihre drei Kolleginnen Perry Edwards, Leigh-Anne Pinnock (29) und Jade Thirlwall (27). "Wir genießen unser Little-Mix-Abenteuer noch immer sehr und wir drei wollen noch nicht, dass es vorbei ist", verkündeten sie in einem Statement auf dem offiziellen Instagram-Account der Gruppe.

Getty Images Jade Thirwall, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock und Perrie Edwards bei den Global Awards 2019

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im Oktober 2020

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im September 2020

