Pietro Lombardi (28) spricht über seine Gefühle nach der Trennung! Erst Mitte September gab der ehemalige DSDS-Teilnehmer bekannt, dass er nach einigen Jahren des Single-Daseins endlich wieder eine neue Frau an seiner Seite hat – die Influencerin Laura Maria Rypa. Doch nur wenige Wochen später war schon wieder alles aus: Das Paar trennte sich, nachdem es kurzzeitig gekriselt hatte. Wie denkt Pietro rund zwei Monate später über das Liebes-Aus?

Der Sänger war in Oliver (42) und Amira Pochers (28) Show "Pocher - gefährlich ehrlich! Der Jahresrückblick" zu Gast und erinnerte sich an seine diesjährigen Erlebnisse, unter anderem auch in der Liebe, zurück: "Es waren auch schöne Tage. Natürlich ist es nicht so gelaufen, wie man sich das wünscht." Aber am Ende des Tages zähle einfach, dass man gesund sei. "Das ist das Wichtigste", fasste der "Kämpferherz"-Interpret zusammen.

Eine Liebesreunion mit seiner Ex-Freundin schließt Pietro aber aus. "Wir sind kein Paar mehr und werden auch kein Paar mehr. Es sollte eben nicht sein. Und das ist alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Nein, es gibt kein Comeback", stellte er Ende November in seiner Instagram-Story klar. Er werde eines Tages schon noch die richtige Frau finden.

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Ex-Freundin Laura, Oktober 2020

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

