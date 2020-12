Am vergangenen Sonntag war die Aufregung groß: Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) lüfteten endlich ihr süßes Geheimnis. Ja, es stimmt! Sie erwarten ein gemeinsames Kind. Schon zuvor hatten sich wochenlang hartnäckig die Gerüchte gehalten, dass Jessi möglicherweise schwanger sein könnte. Jetzt wollte es kein Geringerer als Oliver Pocher (42) aber ganz genau wissen und hakte bei dem werdenden Vater nach!

In ihrer Sendung Pocher – Gefährlich ehrlich! blickten die beiden Moderatoren Oli und Amira (28) auf das Jahr 2020 zurück. Im Zuge des Jahresrückblicks zeichnete das Ehepaar gewohnt ironisch, Prominente für ihr Schaffen in diesem Jahr aus. Unter den Preisträgern befand sich auch Johannes, der mit dem nicht ganz ernst gemeinten Preis für das "Start Up des Jahres" ausgezeichnet wurde. Er hatte versucht, einen Bootsverleih auf Ibiza zu etablieren. Natürlich gratulierten die Pochers ihm bei dieser Gelegenheit auch zur Schwangerschaft seiner Freundin und versuchten, ihm mit einem raffinierten Trick das Geschlecht des Ungeborenen zu entlocken. "Du darfst noch auswählen! Welche Farbe hättest du denn gerne", fragte Oli und präsentierte ihm zwei Strampler in Rosa und Blau. "Ich nehme beide", konterte der 32-Jährige und ließ Olis Enthüllungsversuch damit ins Leere laufen.

Amria, die sich aktuell selbst in anderen Umständen befindet, konnte diese Antwort offenbar sehr gut verstehen: "Richtige Antwort", kommentierte sie Johannes' Reaktion. Einen Spruch konnte sich die 28-Jährige dann aber doch nicht verkneifen und witzelte darüber, dass das Bachelor-Paar wohl Zwillinge erwarten würde.

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

ActionPress Amira Pocher im September 2020 in Hamburg

