Leni Klum kann mächtig stolz auf sich sein! Mit ihren 16 Jahren wurde ihr gerade erst die große Ehre zuteil, das Cover der deutschen Vogue zu zieren. Immer an der Seite der jungen Frau: Ihre Mama Heidi (47), die für die Zeitschrift gemeinsam mit ihr abgelichtet wurde. Auch einige Tage nach der Veröffentlichung der Zeitschrift scheint Lenis Freude über ihr Shooting noch nicht verflogen – jetzt wurde sie strahlend vor Stolz bei einem Spaziergang in der Innenstadt Berlins gesichet!

In ihrer Instagram-Story zeigt sich die gebürtige New Yorkerin völlig vergnügt am Alexanderplatz – unter ihren Arm hat sie gleich mehrere Exemplare der aktuellen Ausgabe der Vogue geklemmt, deren Titelseite sie als Model schmückt. Ein kurzer Stopp in einem Schreibwarenladen, in dem sie die Auslage inklusive der für sie so besonderen Zeitschrift filmt, darf bei dem kleinen Ausflug natürlich nicht fehlen.

Leni befindet sich derzeit nicht nur für einen kurzen Besuch in Berlin – gemeinsam mit ihrer Mutter Heidi, deren Mann Tom Kaulitz (31), ihren Geschwistern und ihren Hunden wohnt die Teenagerin für mehrere Monate in der deutschen Hauptstadt. Der Grund: Heidi dreht momentan für Germany's next Topmodel und hätte aufgrund der Reisebeschränkungen nicht regelmäßig zu ihrer Familie nach Los Angeles fliegen können. Kurzerhand begleitete die ganze Truppe die Modelmama also nach Berlin.

Instagram / leniklum Leni Klum im Dezember 2020

Instagram / heidiklum Leni, Heidi und Erna Klum im November 2020

Instagram / heidiklum Heidi und Leni Klum im November 2020

