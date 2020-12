Süße Überraschung für die Fans von Inci Sencer (27)! Im Juli verkündete das ehemalige Bachelor-Girl, dass sie ihre beiden Töchter Mila Jolie und Neyla Sophie ab sofort weniger im Netz zeigen will. Der Grund: Oliver Pochers (42) Kampagne hatte ihr die Augen geöffnet! Wir erinnern uns – der Comedian schoss gegen zahlreiche Influencer, weil sie ihre Kinder auf Social Media vermarkten und deren Privatsphäre zu wenig schützen würden. Nun machte die zweifache Mutter jedoch eine Ausnahme: Anlässlich Neylas zweiten Geburtstags veröffentlichte Inci süße Aufnahmen!

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die stolze Mama jetzt ein zauberhaftes Selfie mit ihrem Spross. Dazu schrieb sie: "Happy Birthday, mein Honigkuchen. [...] Wir genießen heute den Tag schön Zuhause und ohne Stress – heute hat meine Neyla Priorität." Anschließend bedankte Inci sich für die zahlreichen Glückwünsche der Fans und verriet, dass sie immer mehr Nachrichten erreichen, wie ähnlich ihre Jüngste ihrer Erstgeborenen Mila doch sieht.

In ihrer Instagram-Story teilte Inci außerdem einige gemeinsame Clips mit Neyla: Hier durfte das Geburtstagskind unter anderem vorführen, wie gut es schon Kusshände machen kann – in einem weiteren Video winkte sie außerdem in die Kamera. Was sagt ihr dazu, dass Inci Neyla wieder gezeigt hat? Stimmt ab!

Inci Sencer, Influencerin

Inci Sencer mit ihren beiden Töchtern im April 2020

Inci Sencer und ihre Tochter im Juni 2020

