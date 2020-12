Rio Ferdinand (42) und seine Frau Kate (29) durften ihr neues Familienmitglied begrüßen! Der ehemalige Profifußballer brachte bereits zwei Söhne und eine Tochter aus seiner ersten Ehe mit der an Brustkrebs verstorbenen Rebecca Ellison (✝34) in die Beziehung. Im Juni dieses Jahres verkündete das Paar, seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Jetzt hat das Warten ein Ende: Kate brachte ihren ersten Sohn zur Welt, wie ein Insider nun bestätigte!

Wie The Sun berichtete, wurden Rio und Kate am vergangenen Freitag Eltern eines kleinen Jungen. Die erfreuliche Meldung verkündete das Pärchen bisher allerdings nur in seinem Familien- und Freundeskreis. "Die Geburt ihres Babys ist das beste Weihnachtsgeschenk, das sich Kate, Rio und ihre Familie hätten wünschen können", verriet ein Freund. Sowohl der frischgebackenen Mutter als auch dem Sprössling gehe es hervorragend.

Kates Fans dürften die anstehende Geburt jedoch schon geahnt haben. Erst vor wenigen Tagen teilte die Blondine mit, dass sie ihre Kliniktasche bereits gepackt hat und bereit für die Entbindung ist. Bleibt also nur noch abzuwarten, bis Rio und Kate ihr Familienglück auch im Netz teilen.

Instagram / xkateferdinand Kate Ferdinand, Influencerin

Instagram / xkateferdinand Rio und Kate Ferdinand

Instagram / xkateferdinand Kate Ferdinand 2020

