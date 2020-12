Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) haben in Sachen Liebe den Turbo eingeschaltet. Noch Anfang des Jahres war die ehemalige Bachelorette Single, im Oktober machte sie dann die Beziehung zu ihrem damals Zweitplatzierten öffentlich. Was sie ihren Fans damals noch nicht verraten hatten: Zu diesem Zeitpunkt war die Influencerin schon schwanger – und das schon länger. Jessi verriet nun, wie weit sie ist.

Im Rahmen eines Q&As auf Instagram wollte ein Follower von der Bald-Mama wissen, in welchem Monat sie mittlerweile ist. "Das ist mit Abstand die am häufigsten gestellte Frage. Ich bin in der 20. Schwangerschaftswoche", antwortete die 30-Jährige. Also muss das Baby schon im Juli unterwegs gewesen sein. Damals hatten die Turteltauben ihre Liebe noch nicht einmal öffentlich gemacht. Allerdings kursierten da die ersten Gerüchte, dass die beiden ein Paar seien.

Jessi hat dieses süße Geheimnis also schon monatelang in sich getragen. Erst vor wenigen Tagen verriet die Essenerin, warum sie sich mit der Bekanntgabe so viel Zeit gelassen hatte: "Ich hatte einfach so viele Ängste. Ich wollte mein Baby einfach beschützen", betonte sie. Doch nun lässt sie ihre Fans daran teilhaben und verriet nun sogar, dass ihr Kind im Mai zur Welt kommen soll.

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka zeigt ihren Babybauch

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, ehemalige Bachelorette

