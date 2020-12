Irina Shayk (34) scheint die frostigen Temperaturen in vollen Zügen zu genießen. Das Model präsentierte bereits des Öfteren seinen Traumkörper in knappen Dessous oder in Bikinis – doch die Laufstegschönheit kann auch anders. Neue Fotos zeigen sie in einer dicken Winterjacke und einer nicht figurbetonenden Hose. Das wichtigste Detail ist allerdings: Die gebürtige Russin ist nicht alleine auf den Aufnahmen zu sehen. Es ist ein neuer Mann an ihrer Seite – allerdings ist er vollständig aus Schnee gemacht!

Auf ihrem Instagram-Account stellte Irina mit einigen Schnappschüssen unter Beweis, dass ihr Minusgrade nichts auszumachen scheinen. Denn sie veranstaltete ein regelrechtes Fotoshooting mit einem Schneemann in einem weihnachtlichen Winterwunderland. Eine der Aufnahmen zeigt die Ex von Bradley Cooper (45), wie sie ganz lässig neben ihrem weißen Freund posiert und ihren Ellenbogen auf dessen Rücken abstützt. Die zwei größten Frage sind allerdings: Hat die 34-Jährige ihn selbst gebaut und wo genau ist sie überhaupt? Denn da sie keinen Ort angegeben hat, ist unklar, wo die Bilder entstanden und diese malerische Schneelandschaft zu finden ist.

Doch bevor dieses coole Duo auf der Social-Media-Plattform jede Menge Likes kassierte, hatten bereits vor einer Woche Schnappschüsse von Irina und einer anderen Person Aufsehen erregt. Paparazzi hatten sie mit ihrer dreijährigen Tochter Lea abgelichtet, als sie gemeinsam in New York City unterwegs waren.

Getty Images Irina Shayk in Mailand im September 2020

Instagram / irinashayk Irina Shayk im Dezember 2020

MEGA Irina Shayk und Töchterchen Lea, Oktober 2020

Denkt ihr, dass Irina den Schneemann selbst gebaut hat? Davon bin ich überzeugt. Nein, bestimmt nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



