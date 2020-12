Na, habt ihr sie wiedererkannt? Erst am vergangenen Donnerstag wurde verkündet, welche 22 Single-Ladys an der kommenden Staffel von Der Bachelor teilnehmen werden. Unter den Frauen, die das Herz von Rosenkavalier Niko Griesert erobern wollen, ist auch Stephie Stark. Die Blondine könnte einigen aufmerksamen TV-Zuschauern bereits aus einem anderen RTL-Format bekannt sein. Sie war nämlich schon bei Take Me Out zu sehen!

Um genau zu sein, war sie eine Kandidatin in der neunten Staffel der Datingshow, die Anfang dieses Jahres ausgestrahlt wurde. In dieser Sendung traf Stephie leider nicht auf ihren Traummann – doch vielleicht entpuppt sich der neue Bachelor als der Richtige für sie. Ob das wirklich der Fall ist, das sehen die TV-Zuschauer dann ab dem 13. Januar, wenn das Kuppelformat in die nächste Runde geht. Aber wie stellt sich die Münchenerin ihren idealen Partner eigentlich vor? "Es gibt keine genaue Beschreibung, wie er aussehen soll. Allerdings finde ich blaue Augen sehr schön", gibt die Moderatorin in einem Interview mit RTL preis.

Doch nicht nur für Stephie war die neunte Staffel von "Take Me Out" lediglich der erste Kuppelformat-Auftritt. Auch Florian Szupories (28), der noch bis vor einigen Wochen bei der Bachelorette die Liebe suchte, war Teil der Show gewesen.

Alle Infos zu “Der Bachelor” auf TVNOW.de

Instagram / stephie_stark Stephie Stark in Köln im August 2020

Instagram / stephie_stark Stephie Stark in Hürth im März 2020

Instagram / flotista Ex-Bachelorette-Kandidat Florian Szupories

