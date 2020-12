Wie schnell die Zeit vergeht! Im März dieses Jahres übten Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) ein letztes Mal ihre Pflichten als Royals aus. Mittlerweile wohnen sie nicht mehr in Großbritannien, sondern im kalifornischen Montecito – und verzichten seither darauf, die Verwandtschaft in England zu besuchen. Über ein halbes Jahr nach dem sogenannten Megxit steht nun sogar ein trauriger Rekord fest: Harry war noch nie so lange Zeit nicht mehr in seiner britischen Heimat!

Das berichtete jetzt das US-Magazin Newsweek. Laut des Medienunternehmens hat sich der Herzog von Sussex am 26. März offiziell mit seiner Frau und Sohn Archie (1) in den USA niedergelassen. Demnach habe er sich nun mindestens 265 Tage außerhalb Großbritanniens aufgehalten – ein absoluter Rekord! Zuvor weilte der 36-Jährige zwar schon über Monate hinweg im Ausland, allerdings noch nie so lange wie jetzt. Seine längste Reise fand 2004 statt: Damals tourte er für 262 Tage durch Australien und Afrika.

Ob der junge Vater nun aber bald zurückkehren wird? Im Oktober behauptete ein Informant gegenüber The Sun nämlich, dass der Sohn von Prinz Charles (72) zu Weihnachten einen längeren Aufenthalt bei der Queen (94) und der royalen Familie plane. Bisher hat sich diese Vermutung jedoch nicht bewahrheitet. So heißt es momentan, dass Harry wohl doch mit Meghan und Söhnchen Archie die Feiertage in seiner US-amerikanischen Wahlheimat verbringen wird.

