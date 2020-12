Jesy Nelsons (29) Band-Aus scheint die Little Mix-Mitglieder stark zu belasten! Vor wenigen Tagen ging die 29-Jährige mit einer traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit: Sie hat die Girlgroup nach neun gemeinsamen Jahren verlassen! Die Fans der vier jungen Frauen zeigten sich schockiert – kündigten aber Support an. Jesys Kollegin Perrie Edwards (27) wurde nun zum ersten Mal nach den Exit-Neuigkeiten gesehen – und schien sehr betrübt zu sein...

Wie Daily Mail nun berichtet, lichteten Paparazzi die Blondine bei einem Ausflug mit Freundinnen im britischen Cheshire ab. Dabei schien sie jedoch nicht erkannt werden zu wollen: Sie versteckte ihr Gesicht unter einem schwarzen Mund-Nase-Schutz, kombiniert mit einem weiten Mantel und langen Kleid in derselben Farbe. Doch nicht nur das düstere Outfit der 27-Jährigen ließ ihre aktuelle Stimmungslage vermuten – während sich ihre Begleiterinnen bester Laune erfreuten, hielt sich die Sängerin stets mit gesenktem Blick hinter der Gruppe.

Persönlich hat sich die Beauty noch nicht zum plötzlichen Ausstieg ihrer Kollegin geäußert. Über den offiziellen Little-Mix-Instagram-Account machten Perrie, Leigh-Anne Pinnock (29) und Jade Thirlwall (27) jedoch klar: "Das ist für uns alle eine unglaublich traurige Zeit, aber wir stehen hinter Jesy."

Anzeige

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im Mai 2020

Anzeige

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, Mitglied von Little Mix

Anzeige

John Phillips/John Phillips/Getty Images Little Mix bei The Global Awards 2018 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de