Jesy Nelson (29) hat sich gegen das Leben auf der Bühne entschieden – und für ihre Gesundheit! Die 29-Jährige verkündete am vergangenen Montag, dass sie die Band Little Mix verlassen habe. Zusammen mit Jade Thirlwall (27), Perrie Edwards (27) und Leigh-Anne Pinnock (29) stand Jesy seit ihrem X Factor-Sieg vor neun Jahren mit Little Mix auf der Bühne. Aus gesundheitlichen Gründen verkündete die Sängerin nun ihren Austritt und bekommt dafür viel Zuspruch.

Unter anderem wünschten Sängerin Stacey Solomon (31) und ITV-Moderator Dermot O'Leary der 29-Jährigen alles Gute. Letzterer schrieb unter Jesys Post: "Ganz viel Liebe für dich." Und auch Stacey drückte ihr Verständnis aus: "Ich liebe dich", schrieb sie. Jesy postet auf Instagram einen langen Text, in dem sie ihren Ausstieg begründete. Die Fans waren zwar schockiert, wünschten ihrem Vorbild aber nur das Beste und zeigten sich verständnisvoll. "Die Gesundheit geht eben vor", kommentierten viele unter dem emotionalen Text der Sängerin.

Jesy selbst bedankte sich in dem Post für die letzten neun Jahre. Sie habe vieles erleben dürfen, doch der Ruhm habe auch seine Schattenseiten. "Die Wahrheit ist, dass es meine mentale Gesundheit zuletzt sehr belastet hat, in dieser Band zu sein. Ich finde den ständigen Druck, in einer Girlgroup zu sein und den Erwartungen gerecht zu werden, sehr hart", schrieb sie.

Getty Images Little Mix im Februar 2019

Getty Images Jade Thirwall, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock und Perrie Edwards bei den Global Awards 2019

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im Mai 2020

