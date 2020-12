Capital Bra (26) ist offenbar Dreifach-Vater! Seit einigen Jahren ist der Musiker aus der deutschen Rapszene nicht mehr wegzudenken: Mit Songs wie "Nur noch Gucci" oder "Benzema" landete der Berliner einen Hit nach dem nächsten. Neben seinem beruflichen Erfolg scheint es bei ihm aber auch privat ziemlich gut zu laufen. Er hat zwei kleine Söhne – die vor Kurzem wohl noch ein Geschwisterchen bekommen haben: Capi zeigt zum ersten Mal seine Tochter!

In seiner Instagram-Story teilte der 26-Jährige eine Aufnahme der Kleinen beim Schlafen. Sie ist sogar noch ein Baby. Wie alt das Mädchen ist, verriet Capi bislang zwar noch nicht, dafür aber ihren Namen – Alisa. Er widmete ihr sogar eine kleine Botschaft, in der er über sie rappt. "Hallo Alisa, hier ist dein Papa. Ich mach den Song für dich, damit du mich mehr liebst als Mama. Kein anderer Mann auf der Welt wie ich wird dich lieben, so wie ich", lauten die ersten Zeilen des kurzen Musikstücks.

Wie viel ihm seine Kinder bedeuten, machte Capi schon häufiger deutlich. Vor wenigen Wochen gab er bekannt, dass er wegen ihnen in Zukunft auch weniger über Drogen wie zum Beispiel Tilidin rappen wolle. "Ich wollte es nie cool darstellen", stellte der Chartstürmer mit ukrainischen Wurzeln klar.

Anzeige

Instagram / capital_bra Capiral Bras Tochter Alisa

Anzeige

Instagram / capital_bra Capital Bra und sein Sohn im August 2018

Anzeige

ActionPress Capital Bra im Oktober 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de