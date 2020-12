Wie wurde aus Freundschaft Liebe? Rihanna (32) und A$AP Rocky (32) wurde seit Jahren immer wieder eine Liaison nachgesagt, doch die Sängerin und der Rapper pflegten lediglich ein platonisches Verhältnis zueinander – bis jetzt! Nach Jahren der Freundschaft hat es zwischen den Stars tatsächlich Klick gemacht. Sie sollen seit ein paar Wochen fest zusammen sein. Doch wie kam es, dass die beiden Künstler auf einmal doch Schmetterlinge im Bauch haben?

"Rihanna und Rocky waren als Freunde schon immer sehr flirtiv unterwegs, aber dass sie während der Pandemie so viel Zeit miteinander verbracht haben, hat die Dinge zwischen ihnen schließlich verändert", erklärt eine Quelle jetzt gegenüber Hollywood Life. Sie hätten aufgrund der aktuellen Krisenlage mehr Freizeit gehabt und sich dadurch viel mehr aufeinander konzentrieren können. "Rihanna scheint wirklich sehr, sehr glücklich mit ihm zu sein", erklärt der Informant.

Tatsächlich hat Rihanna nicht damit gerechnet, einmal mehr für ihren Musikkollegen zu empfinden. Sie steckte den Künstler eine ganze Weile in die Friendzone – während dieser viel lieber mehr als nur ein Kumpel für sie gewesen wäre. "A$AP ist schon seit Jahren in Rihanna verknallt", verriet ein Insider vor ein paar Tagen schon Us Weekly. Doch nun gibt es für ihn ja bekanntlich ein süßes Happy End – Rihanna erwidert endlich seine Gefühle!

ActionPress/Steve Vas / Future Image Rihanna und A$AP Rocky im Dezember 2019

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, 2019

Getty Images Rihanna, Sängerin

