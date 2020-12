Sam Dylan (29) plaudert über seine Vorstellungen von einer Beziehung. Der ehemalige Prince Charming-Kandidat ist seit mittlerweile über einem Jahr mit dem einstigen Bachelor in Paradise-Teilnehmer Rafi Rachek (30) zusammen. Die zwei gehen durch dick und dünn und sind mittlerweile unzertrennlich. In einer so intimen Beziehung ist es für Sam auch selbstverständlich, dass man mal einen Blick in das Handy seines Partners wirft...

"Jetzt bekomme ich wieder Hate-Nachrichten, weil ich bei Rafi in den privaten Nachrichten bei Instagram gelesen habe", meldet sich der Reality-TV-Star vor ein paar Tagen bei seinen Followern auf Instagram zu Wort. Er könne die heftige Reaktion seiner Community überhaupt nicht verstehen. "Ich hatte das Handy von Rafi in der Hand und hab einfach mal geguckt", erklärt er die Hintergründe.

Ob der 30-Jährige von dem Handy-Schnüffler weiß und wie er dazu steht, verrät Sam nicht. Doch Sam ist auf jeden Fall überzeugt: "Jeder von uns hat das schon mal gemacht, um zu gucken, was der andere für Nachrichten bekommt." Denkt ihr, Rafi findet sein Verhalten in Ordnung? Stimmt ab!

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juli 2020

Getty Images Rafi Rachek und Sam Dylan beim Pearl Fashion Aperitif in Berlin

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-Stars

