Lisa hat ihren Mr. Right erst nach Hochzeit auf den ersten Blick gefunden. In der Kuppelshow gab sie ihrem Match Michael das Jawort. Doch im Laufe des Sozialexperiments kristallisierte sich heraus: Zwischen dem Key Account Manager und ihr funkt es einfach nicht. Sie beschlossen im Finale, als Freunde auseinander zu gehen. Mittlerweile ist Lisa anderweitig vergeben. Ist ihr enges Verhältnis zu ihrem Noch-Ehemann ein Problem für ihren neuen Partner?

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Flugbegleiterin jetzt ein Foto mit Michi und ließ die gemeinsame Zeit noch einmal Revue passieren. Unter dem Beitrag wollte einer ihrer Follower dann wissen, ob ihr neuer Freund nicht eifersüchtig sei, wenn sie und Michi im Netz noch so präsent seien. "Nein, der hat mich ja schon so kennengelernt. Und ich habe natürlich auch von Anfang an gesagt, dass Michi einfach ein Teil meines Lebens ist. Das war kein Problem", betonte sie.

Darüber hinaus äußerte sie sich auch in ihrer Story noch einmal zu ihrer neuen Beziehung und beantwortete ein paar kritische Fragen. Sie hätte ihren Neuen Anfang November kennengelernt und sei nun seit drei Wochen mit ihm zusammen. "Ja, es ging schnell, aber passt halt einfach", stellte sie klar. Sie danke allen, die sich für sie freuen: "An alle, die sich darüber aufregen: Ihr wisst ja, wie man jemandem entfolgt."

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Braut Lisa

@Sat.1/Christoph Assmann Lisa und Michael bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / lisa.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Lisa

