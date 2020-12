Im Leben der Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmerin Lisa gibt es schon wieder einen neuen Mann! Gemeinsam mit Kandidat Michael hatte die Brünette in der diesjährigen Staffel der Heiratsshow das Experiment gewagt und gleich beim ersten Kennenlernen den Bund der Ehe geschlossen. Obwohl der Start der beiden zunächst vielversprechend gewirkt hatte, entschieden sie sich am vergangenen Mittwoch im großen Finale der Sat.1-Sendung dennoch dazu, sich scheiden zu lassen. Allzu lange blieb Lisa jedoch nicht auf dem Single-Markt – sie hat nämlich schon wieder einen neuen Freund!

Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Dreharbeiten liegen inzwischen schon eine Weile zurück, und trotz ihrer Trennung verstehen sich die TV-Eheleute noch immer blenden – deshalb stellen sie sich jetzt in einem Instagram-Livechat den Fragen der Fans und stellen dabei klar, dass Eifersucht kein Thema sei: "Nee, wir sind auch schon so weit, dass wir neue Leute kennenlernen und das stört uns gegenseitig nicht", verrät Lisa. Tatsächlich hat sie sogar bereits eine neue Liebe gefunden: Zwar verrät sie auf Nachfrage eines Fans zunächst nur, dass nur einer von ihr und Michael "einen neuen Partner" habe – gleich darauf deutet Letzterer aber unmissverständlich an: "Ich unterstreiche 'Partner'."

Dass seine TV-Ehefrau wieder vergeben ist, störe ihn jedoch überhaupt nicht – stattdessen habe er sie sogar zu Beginn der Beziehung dazu ermutigt, es mit ihrem neuen Freund zu versuchen. Doch wie lange ist Lisa eigentlich schon wieder vergeben? "Ich habe den jetzt seit drei Wochen", sagt sie.

Anzeige

Instagram / lisa.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Lisa

Anzeige

Instagram / michael.hadeb Michael von "Hochzeit auf den ersten Blick" im November 2020

Anzeige

Instagram / lisa.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Lisa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de