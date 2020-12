Im Juli wurde bekannt, dass Armie Hammer (34) und Elizabeth Chambers (38) sich nach 13 Jahren Beziehung getrennt haben. Die ehemaligen Eheleute sind Eltern der fünfjährigen Harper Grace und dem zwei Jahre jüngeren Ford. Die haben sich aktuell mit ihrer Mutter auf den Cayman Islands isoliert, während er in Los Angeles lebt. Daher konnte der "Call Me By Your Name"-Darsteller seinen Nachwuchs in den letzten Monaten aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise nicht sehen. Doch nun scheint es Armie ohne seine Kinder nicht mehr länger auszuhalten.

Der 34-Jährige teilte in seiner Instagram-Story ein Bild aus der Abflughalle in Miami, während er vermutlich aufs Boarding wartete. Auf dem Bild ist eine Anzeigetafel von einem Flug mit Cayman Airways nach Grand Cayman zu sehen. Der Familienvater schrieb nichts zu dem Foto, auf dem Bildschirm ist jedoch das Datum 18. Dezember zu lesen. Vermutlich möchte der "The Social Network"-Star zu seiner Familie auf die karibischen Inseln fliegen, um seine Kinder wiederzusehen.

Eigentlich wollte Armie seine Kids bereits vor Wochen um sich haben und forderte seine Noch-Ehefrau dazu auf, mit Harper und Ford zu ihm nach Los Angeles zu reisen. Bisher sei sie jedoch nicht aufgetaucht. Deswegen hat der zweifache Vater nun wohl selbst die Initiative ergriffen und einen Flug gebucht.

Instagram / armiehammer Anzeigetafel für einen Flug nach Grand Cayman

Instagram / armiehammer Armie Hammer mit seiner Familie

Instagram / elizabethchambers Armie Hammer und Elizabeth Chambers mit ihren Kindern

