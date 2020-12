Zurück für noch mehr? Grey's Anatomy-Fans konnten sich erst kürzlich über die Rückkehr von Patrick Dempsey (54) freuen. Der Schauspieler verließ 2015 die Serie, da seine Rolle Dr. Derek Shepherd durch einen tragischen Verkehrsunfall starb. Völlig überraschend feierte er nach fünf Jahren in der 17. Staffel dann sein Comeback. In einem Fiebertraum tauchte der verstorbene Ehemann von Meredith Grey (gespielt von Ellen Pompeo, 51) wieder auf. Könnte Patrick nun vielleicht öfter in der Serie zu sehen sein?

Achtung, Spoiler!

Die Produzentin Krista Vernoff (49) verriet, dass die Zuschauer damit rechnen können, Patricks Seriencharakter kommendes Jahr in mehreren Folgen zu sehen. "Ihr werdet McDreamy in der letzten Hälfte der Staffel wiedersehen", berichtete die 49-Jährige gegenüber Variety. Obwohl sie die Rückkehr des Serienstars offiziell bestätigte, wollte sie sich nicht dazu äußern, ob auch andere "Grey's Anatomy"-Darsteller möglicherweise ein Comeback feiern. Sie erklärte: "Wir alle haben Hoffnungen, aber wir haben noch nichts Neues zu berichten."

Erst vor wenigen Tagen verkündeten die Macher das Comeback eines weiteren Publikumslieblings. Auf die Frage "Wer kommt als Nächstes?", hieß es auf Instagram: "007". Damit kündigte die Produktion die Rückkehr des Assistenzarztes George O'Malley (gespielt von T.R. Knight, 47) an, der unter dem Spitznamen 007 bekannt war. Auch er erschien Hauptfigur Meredith in der Show in einem ihrer Träume.

ActionPress/Collection Christophel Die Hauptdarsteller der Serie "Grey's Anatomy" am Set der ersten Staffel im Jahr 2005

Krista Vernoff Ellen Pompeo und Patrick Dempsey

ABC / Grey's Anatomy T.R. Knight bei "Grey's Anatomy"

