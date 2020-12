Der US-amerikanische Schauspieler T.R. Knight (47) konnte sich zuletzt auf ein Wiedersehen mit seinen früheren Arbeitskollegen freuen! Von 2005 bis 2009 hatte er den Assistenzarzt George O'Malley in der beliebten Serie Grey's Anatomy verkörpert – bis zu seinem tragischen Serientod in Staffel sechs. Doch kürzlich feierte der verstorbene Mediziner sein Comeback in einem Fiebertraum der Hauptfigur Meredith Grey (Ellen Pompeo, 51). Doch was sagt eigentlich der Schauspieler dazu? Jetzt meldete sich T.R. erstmals nach seiner "Grey's Anatomy"-Rückkehr zu Wort!

"Ellen ist die Art von Schauspielerin, bei der ich unglaublich dankbar dafür bin, mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen", bewunderte T.R. seine Kollegin und Freundin. Somit dürfte außer Frage stehen, dass das Serien-Comeback für große Begeisterung bei dem 47-Jährigen gesorgt hat – er betonte: "George und Meredith lieben sich, da bin ich mir sicher, aber ich glaube nicht, dass er meiner Liebe zu Ellen das Wasser reichen kann."

Doch nicht nur T.R. schwärmte von seinem "Grey's Anatomy"-Comeback – auch seine Kollegen brachten ihre große Freude auf der Social-Media-Plattform zum Ausdruck. "Ich bin so glücklich, einen Freund wie dich zu haben", betonte beispielsweise die Meredith-Darstellerin Ellen – und auch der Richard-Darsteller James Pickens Jr. (66) freute sich über das überraschende Comeback: "Da sind wir wieder, Freunde."

ABC / Grey's Anatomy T.R. Knight und Ellen Pompeo in "Grey's Anatomy"

Instagram / ellenpompeo Ellen Pompeo und T.R. Knight

Instagram / t.r.knight Chandra Wilson, T.R. Knight, Ellen Pompeo und James Pickens Jr.

