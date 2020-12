Ohje – da gehen Aleksandar Petrovic (29) und Christina Dimitriou nicht gerade zimperlich miteinander um! Dass die Blondine ziemlich viel Temperament hat, hat sie in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen. So rastete sie bei Ex on the Beach beispielsweise aus, als ihr Ex-Freund Salvatore Vassallo in der Villa auftauchte. Einer scheint die Griechin aber für gewöhnlich im Zaum halten zu können: Ihr neuer Freund Aleks. Doch bei #CoupleChallenge gelingt auch ihm das nicht. Als sie ihn nach einem verlorenen Spiel anzickt, ergreift er wutentbrannt ihren Arm und zerrt sie mit sich.

Die 28-Jährige schaffte es nicht, ihrem Liebsten die richtigen Anweisungen zu geben und so konnte er den Grill nicht zum Laufen bringen. Der Love Island-Star wirft Christina daraufhin vor, nicht alles gegeben zu haben, während sie auf mehr Verständnis von ihrem Partner hofft. Die Zankereien eskalieren auf dem Weg zurück ins Camp. "Hast du keinen Respekt? Alter, fuckst du mich ab. Wie respektlos bist du?", brüllt der TV-Star sie an, ergreift ihren Arm und zerrt sie wütend hinter sich her. Im Paar-Interview zoffen sie sich weiter und der einstige Are You the One?-Teilnehmer schimpft schließlich auf Serbisch: "Sei still jetzt – ey halt's Maul."

Für diese Szenen wird der Fitness-Fan im Netz mit einem fiesen Shitstorm konfrontiert. "Unglaublich, wie sich manche Frauen von ihren Männern behandeln lassen", schreibt ein User. Aleks repostet diesen Kommentar und betitelt ihn mit "Anzeige – so wird Hetze betrieben" und den Hashtags #Fakenews und #Propaganda. Auch "Ex on the Beach"-Kollege Luigi Birofio kann solche Aussagen nicht verstehen. "Aggressiv? Du hast mich bei 'Ex on the Beach' jede Nacht gestreichelt", äußert er unter dem Posting.

