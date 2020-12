Sandra Janina hat Henrik eindeutig hinter sich gelassen! In der diesjährigen Love Island-Staffel hatten sich die beiden kennengelernt und ineinander verliebt: Kurz darauf trennte sich Sandra öffentlich von Henrik. Daraufhin machte er sich ebenfalls im Netz über die Blondine lustig – seitdem ist Sandra nicht mehr gut auf den Politiker-Enkel zu sprechen. Nachdem nun bekannt wurde, dass Henrik wohl an der neuen Staffel von Promis unter Palmen teilnehmen wird, fragte Promiflash bei seiner Verflossenen nach, was sie darüber denkt.

"Bei 'Promis unter Palmen' wollte er ja unbedingt mitmachen. Wie ein Kind, das ein Spielzeug will", sagte Sandra im Interview. Anscheinend hatte Henrik den Wunsch der Teilnahme also schon einmal in Sandras Gegenwart geäußert. Aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit wisse sie auch, wie seine Familie dazu stehe. "Ich weiß aber noch von damals, dass seine Familie alles andere als begeistert davon war. Und sicher auch einiges dafür tut, dass 'altbekannte Gesichter' nicht mit ihm zusammen in die Show kommen", erzählte die Erfurterin gegenüber Promiflash.

Vor Kurzem stellte Sandra klar, dass sich Henrik bisher noch nie privat bei ihr für das Diss-Video entschuldigt habe. "Nur in seiner Alibi-Story, privat habe ich eine ganz andere Nachricht bekommen", erzählte sie in einer Fragerunde auf Instagram. Die Trennung habe Sandra aber immerhin schnell verarbeiten können.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Influencerin

Promiflash Sandra Janina, bekannt aus "Love Island"

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg im November 2020

