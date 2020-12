So sieht also ein Weihnachtsessen bei den Supermodels aus! Hailey Bieber (24) und Kendall Jenner (25) sind nicht nur zwei der gefragtesten Laufstegschönheiten der Welt – sondern auch beste Freundinnen. Die beiden lassen ihre Fans immer wieder mit Schnappschüssen auf Social Media an ihrer Freundschaft teilhaben: So auch zu ihrem gemeinsamen diesjährigen Festessen. Dabei wurde schnell deutlich, welches der beiden Models in der Küche die Hosen anhat.

Kendall teilte in ihrer Instagram-Story ein Spiegel-Selfie, auf dem sie eine grüne Kochschürze mit Blumenmuster trägt. Dazu schrieb sie: "Chef Kenny." Sie scheint also als Küchenchefin den Ton angegeben zu haben. Hailey gab ihren Fans ebenfalls einen Einblick in den Freundinnen-Abend: Sie filmte Kendall dabei, wie sie das Essen zubereitete. Als die braunhaarige Schönheit bemerkte, dass sie gefilmt wird, lächelte sie in die Kamera. Und um sich so richtig in Festtagsstimmung zu bringen, hörten die beiden Models während ihres gesamten Kochabends Weihnachtsmusik.

Sowohl Kendall als auch Hailey haben ihre Häuser bereits weihnachtlich dekoriert! Kendall teilte auf ihrem Social-Media-Account ein Foto ihres geschmückten Kamins, und Justin Bieber (26) zeigte in einem Zeitraffer auf Instagram, wie er und Hailey ihren Weihnachtsbaum schmücken. Beide Parteien haben dabei an Deko keinesfalls gespart.

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber in Rancho Mirage im April 2017

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Baldwin

Instagram / haileybaldwin Kendall Jenner und Hailey Baldwin auf Kendalls 22.Geburtstag

