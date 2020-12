Melody Haase (26) macht eine emotionale Offenbarung! Eigentlich kennt man die Musikerin als sexy und selbstbewusste Frau aus diversen TV-Formaten wie DSDS oder Adam sucht Eva - Promis im Paradies, doch so stark und energiegeladen war Melo nicht immer. Nach einer längeren Pause ist sie aktuell in der neuen TVNOW-Show #CoupleChallenge zu sehen. Vor ein paar Jahren durchlief sie allerdings einen sehr dunklen Lebensabschnitt. Melody war vor einiger Zeit wegen Depressionen in psychiatrischer Behandlung.

Dies verriet die Berlinerin nun in einem Video auf ihren YouTube-Kanal. Sie hat mit Depressionen zu kämpfen und will nun offen darüber reden, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Am Anfang des audiovisuellen Statements erklärt sie, dass Depressionen wohl in ihrer Genetik verankert sind, da einige ältere Familienmitglieder und Vorfahren schon mit dieser Krankheit zu kämpfen hatten. "Dann kommt dazu, dass meine Kindheit bzw. Jugend nicht die einfachste war", erklärt sie weiter. Sie erinnert sich an ihre Schulzeit zurück, in der es Tage gab, an denen sie das Haus nicht mehr verließ, wenn die Schule zu Ende war. Irgendwann sei es sogar so schlimm gewesen, dass sie auch den Unterricht komplett mied. Sie saß dann einfach nur auf ihrem Bett und "wartete, bis der Tag zu Ende ist."

Melodys Mutter konnte sich das Ganze irgendwann nicht mehr mit ansehen: "Sie hat mich in eine Klinik geschickt, weil ich auch psychosomatische Störungen hatte. Das heißt: Deine Psyche ist so belastet, dass sich das in Symptomen äußert. Also Symptome wie Krampfanfälle, Hyperventilation und so etwas." Die TV-Beauty war ganze neun Monate in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

