Melody Haases (26) XXL-Po ist ihr ganzer Stolz. Für ihre pralle Kehrseite hat sich die ehemalige DSDS-Kandidatin mittlerweile dreimal unters Messer gelegt und ist selbst fest überzeugt: Ihr Booty ist auch der Grund für ihren Erfolg bei Männern. Doch so sehr sie ihn auch liebt – so richtig praktisch ist er nicht. Das musste die Sängerin nun bei #CoupleChallenge feststellen…

Für eine Aufgabe in Folge drei musste Melo mit einer Leiter in ein hohes Sandfass klettern. Das hat auch wunderbar geklappt. Der Rückweg gestaltete sich allerdings nicht ganz so einfach – warum? Ihr Gesäß war zu breit. Ihre Team-Kollegin Xenia Prinzessin von Sachsen (34) gab ihr den Tipp, rückwärts runterzugehen. Leichter gesagt als getan. Die Promi-Meneaterin erklärte ihr: "Mein Hintern passt da nicht durch." Ihre BFF wollte das zunächst nicht glauben. Doch als sie sich das Ganze aus nächster Nähe anschaute, prustete sie los: "Ha, der passt ja wirklich nicht da durch."

Erst vor wenigen Wochen hatte die 26-Jährige ihren voluminösen Allerwertesten für Promiflash vermessen. Voller Stolz verkündete sie, dass er während der Dreharbeiten zu "#CoupleChallenge" 1,2 Meter Umfang hatte – für die Musikerin ein Traum. "Ich stehe halt auf große Hintern und kleine Taillen. Genau deswegen habe ich mich erneut unters Messer gelegt, um diesem Schönheitsideal noch ein Stück näher zu kommen", erklärte sie im Interview. Mittlerweile ließ sie ihr Gesäß ein drittes Mal vergrößern.

