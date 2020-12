Da wurde Emily Claßen aber ganz schön an der Nase herumgeführt! Das jüngste Kind der beiden YouTuber Bibi (27) und Julian Claßen (27) erlebt in diesem Jahr sein erstes Weihnachtsfest – im März dieses Jahres kam die Kleine zur Welt. Während ihr großer Bruder Lio (2) mit seinen zwei Jahren schon ganz genau weiß, was in der Vorweihnachtszeit so passiert, ist seine Schwester noch etwas ahnungslos. Das nutzten ihre Eltern aus, wie Bibi jetzt verriet: Sie haben für Emmy in diesem Jahr einen Adventskalender mit nur zwölf statt 24 Türchen vorbereitet!

Julian veröffentlichte diese Woche ein neues Video auf seinem YouTube-Kanal, in dem er und seine Frau über ihre Kinder und ihre Geschenke sprechen. Dabei fiel dem Blondschopf plötzlich ein: "Wir müssen übrigens die Emmy betrügen, denn die Emmy hatte nicht 24 Türchen..." Bianca erklärte daraufhin noch etwas ausführlicher, dass das Baby noch nicht verstehe, was es mit den 24 kleinen Präsenten überhaupt anfangen solle. "Die Bibi meinte auch so: 'Ja, die Emmy kann ja nicht rechnen, scheiß drauf. Wir geben der Emmy einfach nur zwölf Dinger, so haben wir Kosten gespart'", feixte der Kölner daraufhin.

Ein wenig bange wurde Julian aber dann schon bei dem Gedanken, wie sein Töchterchen vielleicht in 15 Jahren mal auf das Video reagieren könnte: "Du bist so gemein!", merkte die YouTuberin die Befürchtungen bestätigend an. Zumindest ihr Sohnemann Lio kann seinen Eltern später mal keinen Vorwurf wegen dieses Clips machen. Bibi und Julian zeigten nämlich sein Weihnachtsgeschenk: Er darf sich über ein Spielzeug-Parkhaus aus Holz freuen.

