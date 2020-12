Bei Rebel Wilson (40) läuft es aktuell so richtig rund! Die australische Schauspielerin hatte in den vergangenen Monaten nicht nur ihre Lebensweise umgestellt und eine Menge abgenommen, sondern im September auch ihre neue Beziehung bekannt gegeben. Seither zeigt sich die hübsche Blondine regelmäßig überglücklich mit ihrem Freund Jacob Busch (29) in den sozialen Medien – und das ist auch kein Wunder: Rebel und ihr Jacob sollen sich perfekt ergänzen!

"Es ist eine sehr positive Beziehung, weil sie das Beste aus sich herausholen", betonte ein Insider gegenüber HollywoodLife. Rebel liebe vor allem die gesunde Lebensweise des Brauerei-Unternehmers – der Promi-Experte berichtete: "Sie pushen sich gegenseitig – und dabei ist das Training eine ihrer gemeinsamen Lieblingsbeschäftigungen." Trotzdem sei das Paar keinesfalls verbissen, denn sie würden sich auch ab und zu einfach mal einen gemütlichen Filmabend mit geliefertem Essen gönnen.

Damit nicht genug: Ein weiterer Insider bestätigte darüber hinaus, dass es der 40-Jährigen im Moment so richtig gut gehe – denn die Australierin komme derzeit gar nicht mehr aus dem Lächeln heraus. "Rebels engsten Freunden ist klar, dass sie glücklicher denn je ist – und sie könnten sich nicht mehr für sie freuen", schwärmte die Quelle.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, australische Schauspielerin

Anzeige

Instagram / rebelwilson Jacob Busch und Rebel Wilson im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / jacobpbusch Jacob Busch und Rebel Wilson im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de