Billie Eilishs (19) Fans rasten gerade förmlich aus! Die 18-Jährige wurde durch Songs wie "Bad Guy" oder "When the Party's Over" zum Weltstar. Erst vor Kurzem brachte Billie ihren neuen Track "Therefore I Am" heraus – und ließ die Herzen ihrer Fans damit höherschlagen. Jetzt setzte der junge Star aber noch einen oben drauf und verkündete auf Social Media eine ganz besondere Nachricht: Im nächsten Jahr wird es eine Dokumentation über die Sängerin geben!

Auf Instagram postete Billie nun einen zweiminütigen Trailer als Vorgeschmack zu ihrer Doku mit dem Titel "Billie Eilish: The World’s a Little Blurry“. In der Bildbeschreibung verrät sie, dass der Film ab dem 26. Februar 2021 auf Apple TV+ zu sehen sein werde. Schon der Trailer gibt Einblicke in Billies Privatleben sowie ihre öffentlichen Auftritte. In vielen Szenen hat die 18-Jährige ihre Familie um sich – vor allem ihr Bruder Finneas spielt eine wichtige Rolle für die Sängerin. Immer wieder werden Hinweise auf Billies Erfolge eingeblendet – zum Beispiel werden ihre 141 Nominierungen für Preise und ihre fünf Grammy Awards thematisiert.

Billies Fans freuen sich über diese Überraschung und können es gar nicht mehr abwarten, bis der Film zu sehen ist. "Ich liebe die Doku jetzt schon", "Ich weine jetzt schon, und das war nur der Trailer" oder "Wir sind so stolz auf dich", lauten nur einige der Kommentare unter dem Post.

Getty Images Billie Eilish bei den Grammys in L.A. im Januar 2020

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish bei den Oscars 2020

Getty Images Billie Eilish, 2020

