Kai Rooney (11) tritt in die Fußstapfen seines Vaters! Wayne Rooney (35) ist ein gefeierter Fußballstar, vor allem die Fans von Manchester United verehrten ihn für seine Treffgenauigkeit. In 13 Jahren konnte er insgesamt 253 Treffer für sein Team erzielen und wurde damit zum Rekord-Torschützen der Vereinsgeschichte. Dieses Talent scheint er weitergegeben zu haben: Jetzt unterschrieb auch sein ältester Sohn Kai bei dem englischen Spitzenklub!

Auf Instagram posteten Wayne und Ehefrau Coleen (34) Schnappschüsse von dem Moment der Vertragsunterzeichnung. Die Eltern des 11-Jährigen waren natürlich mit von der Partie, als dieser die so wichtige Unterschrift leistete. „Ein stolzer Tag. Kai unterschreibt bei Manchester United. Arbeite weiter so hart, Sohn", freut sich der glückliche Vater per Bildkommentar. Auch seine Mutter beglückwünscht ihn zu seinem Erfolg: "Ich liebe dich und bin so stolz auf dich. Versuche weiterhin immer dein Bestes."

Kai wird offenbar nicht nur für denselben Verein wie sein Vater spielen, sondern genau wie er die Trikotnummer 10 tragen. Ob es sich bei ihm um den letzten Kicker aus der Rooney-Familie handeln wird, bleibt abzuwarten. Der junge Profisportler hat noch drei Brüder, die womöglich auch das Fußballer-Gen ihres Papas in sich tragen: Klay (7), Kit (4) und Cass (2).

Instagram / waynerooney Wayne Rooney, Coleen Rooney und Kai Rooney bei der Vertragsunterzeichnung bei Manchester United

Getty Images Wayne Rooney und seine Familie im Wembley-Stadion in London

Instagram / waynerooney Wayne Rooney mit seinen Kindern Kai, Klay, Kit und Cass an Ostern 2020

