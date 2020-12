Ariana Grande (27) kann sich über zahlreiche Glückwünsche freuen! Am Sonntag veröffentlichte die Sängerin mehrere Pärchenbilder sowie ein Foto mit einem dicken Diamantklunker am Finger: Die "Thank U, Next"-Interpretin hat sich offenbar mit ihrem Freund Dalton Gomez verlobt. Die beiden hatten ihre Beziehung erst im Frühjahr öffentlich gemacht – scheinen sich aber jetzt schon sicher zu sein, dass sie den Rest ihres Lebens miteinander verbringen wollen. Aus diesem Anlass erreichten Ariana nun viele Glückwünsche. Neben ihren Fans gratulierten ihr auch einige Promis!

"Ich freue mich so sehr für euch", schrieb beispielsweise Kim Kardashian (40) unter den Instagram-Beitrag, mit dem Ari die Verlobung bekannt gab. Auch Kims ältere Schwester Khloé (36) hinterließ einen süßen Kommentar. Darüber hinaus widmeten Ariana auch Justin Biebers (26) Ehefrau Hailey (24) und ihre Musikerkollegin Demi Lovato (28) warme Worte. "Dieser Ring ist alles. Ich liebe dich", kommentierte Letztere. Aber auch Stars wie die Schauspielerin Daniella Monet, die Sängerin Tinashe (27) oder die YouTuberin Colleen Ballinger (34) brachten ihre Freude über die Verlobungs-News zum Ausdruck.

Doch was sagt eigentlich Arianas Familie zu Daltons recht schnellem Kniefall? Joan Grande, die Mutter der 27-Jährigen, scheint davon auf jeden Fall begeistert zu sein. Auch sie fand süße Worte, um ihrer Tochter und deren Liebstem zu gratulieren: "Ich bin so glücklich. Ich liebe euch zwei."

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin und Schauspielerin

