Lena Gercke (32) zeigt sich besonders emotional. Im Juli bekamen das Model und sein Partner Dustin Schöne (35) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seitdem gehen die beiden total in ihrer neuen Rolle als Eltern der kleinen Zoe auf. Jetzt wurden Aufnahmen ausgestrahlt, die zeigen, wie sensitiv die einstige GNTM-Siegerin während ihrer Schwangerschaft war: Lena musste sogar weinen, als sie für ihre Tochter das Babybettchen aufbaute!

Beim Anblick des aufgebauten Babybettchens flossen in der Dokumentation "Lena Gercke Doku – It's about you" bei der 32-Jährigen plötzlich dicke Tränen. "Ich hoffe, das sind Freudentränen", warf ihr Partner Dustin ein, der die Aufnahmen filmte. "Es ist so unreal. Es ist ein komisches Gefühl, es sind auf jeden Fall Freudentränen, aber auch ein bisschen Unwissenheit oder einfach die Veränderung", erklärte die Unternehmerin.

Zu diesem Zeitpunkt war Lena fast im achten Monat schwanger – stand also kurz vor der Geburt ihrer Zoe. "Ich wusste, dass ich Kinder haben will, aber ich hatte keine Vorstellung davon, was es bedeutet", gab die TV-Moderatorin zu verstehen, als sie mit ihrem Freund das aufgebaute Babybettchen betrachtete.

Instagram / lenagercke Hand von Lena Gerckes Baby

Getty Images Lena Gercke bei der Fashionshow ihrer eigenen Marke LeGer, Berlin 2019

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Juni 2020

