Laura Müller (20) wird derzeit teuer beschenkt – und das jeden Tag aufs Neue! Seit Anfang Dezember kann sich die Influencerin täglich über ein neues Geschenk der Extraklasse freuen. Der Grund: Ihr Mann Michael Wendler (48) hatte ihr einen Adventskalender der besonderen Art kreiert. In den vergangenen Tagen hatte sie sich unter anderem bereits über teure Designerschuhe, Luxusschals und auch das ein oder andere Handtäschchen freuen können. Jetzt öffnete Laura das 21. Türchen ihres Adventskalenders – und darin verbarg sich einmal wieder ein kostspieliges Accessoire...

In dem 21. Geschenk, das Laura feierlich in ihrer Instagram-Story auspackte, wartete erneut eine sündhaft teure Handtasche auf die Influencerin: Es handelt sich um die sogenannte Saddle Bag der französischen Firma Dior. Das Luxus-Accessoire aus mattem Kalbsleder wird auf der offiziellen Internetseite der Modemarke für schlappe 2.800 Euro angepriesen."Ich liebe es. So wunderschön, die Tasche!", schwärmte die Influencerin.

Doch damit nicht genug: Michael hinterließ seiner Laura zudem noch eine süße Botschaft auf einer Karte der Luxusmarke. "Ich liebe dich, Laura", heißt es darauf. Und diese Liebeserklärung freute die 20-Jährige beim Auspacken des Geschenks offenbar besonders. "Wie süß ist das bitte?!", betonte sie und erwiderte: "Ich liebe dich auch."

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müllers Designer-Handtasche

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag im Juni 2020

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendlers Nachricht an Laura Müller

