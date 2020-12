Ein neuer Tag – eine neue Überraschung für Laura Müller! In diesem Jahr versüßt Michael Wendler (48) seiner Frau die Vorweihnachtszeit so richtig: Der Schlagersänger hatte ihr einen eigenen Adventskalender kreiert, der es in sich hat. So hatte die 20-Jährige in den vergangenen Tagen bereits allerhand Luxus-Accessoires in den nummerierten Päckchen vorgefunden – und im 17. Karton befanden sich gleich mehrere Überraschungen: Laura durfte sich über allerhand Make-up-Produkte freuen!

Auch am 17. Dezember zückte Laura wieder ihr Handy, um den besonderen Überraschungsmoment in kurzen Instagram-Clips festzuhalten: Neben ihrem Lieblingsbronzer der Marke Hoola und Settingspray von Urban Decay, befanden sich auch mehrere Lidschatten-Paletten und Mascara von Too Faced in dem Päckchen. Der Gesamtwert der Kosmetikprodukte beläuft sich vermutlich auf ungefähr 160 Euro. "Vielen Dank für die ganzen schönen Sachen!", schwärmte Laura auf der Fotoplattform und betonte: "Ich liebe Kosmetik!"

In den vergangenen Tagen hatte Laura sogar noch deutlich hochpreisigere Geschenke in ihrem Adventskalender: Neben mehreren sündhaft teuren Designer-High-Heels, einem brandneuen iPhone und einem Luxus-Gürtel, überraschte der Wendler seine Liebste unter anderem auch mit Diamant-Ohrringen und mehreren Handtaschen. Dabei schlägt der geschätzte Wert des bisherigen Adventskalenderinhalts mit ungefähr 17.000 Euro zu Buche.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Instagram / wendler.michael Laura Norberg und Michael Wendler in Cape Coral im Juni 2020

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag im Juni 2020

