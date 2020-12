Kate Lawler gibt ein Schwangerschaftsupdate! Im September verriet die Gewinnerin der britischen Big Brother-Ausgabe von 2002, dass sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Martin ihr erstes Kind erwartet. Inzwischen weiß das Paar auch schon das Geschlecht seines Babys: Kate und Martin dürfen bald ein kleines Mädchen in den Armen halten. Bis zur Geburt dauert es auch offenbar nicht mehr lange: Kate hat schon einen ziemlich großen Babybauch!

Auf Instagram teilte die Radiomoderatorin ein Bild, auf dem sie lediglich schwarze Unterwäsche trägt. Dadurch wird ihr Babybauch deutlich hervorgehoben – der ist aber ohnehin nicht mehr zu übersehen. Das dürfte bei einem Blick auf das Stadium von Kates Schwangerschaft aber auch keine Überraschung sein: "Ich bin in der 30. Woche schwanger und zu wissen, dass die kleine Nuchky in der 39. Woche ankommt, hat mir den Tag versüßt", verriet die 40-Jährige in der Bildunterschrift.

Darüber hinaus erklärte Kate in dem Beitrag, dass sie Angst vor einer natürlichen Geburt habe und daher einen Kaiserschnitttermin für den 15. Februar vereinbart hat. "Zu wissen, dass ich mein Baby bekommen kann, wie ich will, wird das letzte Trimester noch angenehmer machen", fasste das Model zusammen.

Anzeige

Instagram / thekatelawler Kate Lawler im Dezember 2020 in London

Anzeige

Instagram / thekatelawler Kate Lawler, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / thekatelawler Kate Lawler und ihr Verlobter Martin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de