Bei den Teilnehmern des neuen Promi-Formats #CoupleChallenge liegen die Nerven blank! Bekannte Pärchen versuchen in der Show, die verschiedensten Herausforderungen zu bestehen, um am Ende ein Preisgeld mit nach Hause zu nehmen. Eine scheint in Folge vier die Essenssituation zu sein! Vorräte, die offenbar für mehrere Tage reichen sollten, verspeisten die Teilnehmer in nur 48 Stunden. Kandidatin Anna Orlova geht das mächtig gegen den Strich. Die Ressourcenverschwendung möchte sie unbedingt mit ihren Mitstreitern besprechen – doch dieser Versuch scheitert kläglich. Alles, was die TikTokerin erreicht: Eskalation!

Anna findet es egoistisch von ihrem Co-Camper Aleksandar Petrovic (29), dass dieser zum Frühstück für alle Nudeln zubereitet, anstatt die noch vorhandenen Brötchen zu nutzen. Der Hintergrund: Der Fitnesstrainer findet die Backwaren hinderlich für seine proteinreiche Ernährung. Laut Anna sei die Konsequenz: Alle essen Nudeln, bloß weil Aleks es so möchte. Davon fühlt sich der Muskelmann aber angegriffen! "Das ist Undankbarkeit", wütet der Reality-Star und bekommt prompt die laute Antwort seiner Streitpartnerin: "Das ist nicht Undankbarkeit, du zeigst gerade deinen Egoismus, mein Lieber!"

So richtig eskaliert die Situation, als Annas Spielpartnerin Tatiana Corrado Rahimkhan versucht, den Streit zu schlichten. "Du brauchst nicht laut zu werden. Sie ist eine Frau, wir werden eingeschüchtert", richtet sie sich an Aleks und stößt damit auf lautstarkes Unverständnis der restlichen Gruppe. Die Reaktion des Angegriffenen: "Das ist falscher Feminismus. Totaler Bullshit."

Anna Orlova bei "#CoupleChallenge"

Der "#CoupleChallenge"-Cast in Folge vier

TikTokerin Anna Orlova

