Wie schnell die Zeit vergeht: Das denkt sich wohl gerade Kylie Jenner (23). Die Unternehmerin brachte vor über zwei Jahren ihr erstes Kind zur Welt. Gemeinsam mit Travis Scott (29) kümmert sie sich seitdem liebevoll um Töchterchen Stormi (2). Immer wieder begeistert der Keeping up with the Kardashians-Star seine Fans mit putzigen Bildern der Kleinen auf Social Media. Jetzt verfasste Kylie erneut einen Post zu Ehren von Stormi – und wird dabei ganz schön emotional.

In einer Fotoreihe auf Instagram präsentierte die 23-Jährige ihre Tochter nun in einem megalässigen Outfit und schrieb dazu: "Mein Baby wird bald drei Jahre alt und Mami ist damit nicht einverstanden." Plagt Kylie etwa die Wehmut? Für sie scheint Stormi zu schnell erwachsen zu werden. Besonders auffällig an dem Foto: Die Zweijährige sieht bereits aus wie eine kleinere Version ihrer Mutter.

Immer wieder postet die Make-up-Mogulin stolz gemeinsame Bilder mit ihrem Töchterchen – gerne auch mal im Partnerlook. In einem der jüngsten Posts der 23-Jährigen sieht man das Mutter-Tochter-Duo in den gleichen Klamotten: Die Fans lieben es! "Ihr beide seid so perfekt, ich kann es kaum fassen!", stellte Kylies Schwester Khloé (36) unter dem Bild fest.

Stormi Webster, 2020

Kylie Jenner und Tochter Stormi auf Instagram

Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi im April 2020

