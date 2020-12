Was für ein stylishes Mutter-Tochter-Gespann! Dass Kylie Jenners (23) Tochter Stormi Webster (2) modebewusst ist, ist kein Geheimnis mehr. Sei es durch ihre Designer-Handtaschen-Kollektion oder die von Papa Travis Scott (29) persönlich designten Sneaker – die Kleine hat schon jetzt ihren eigenen Stil entwickelt. Auch im Partnerlook mit ihren Eltern scheint sie sich total wohlzufühlen: Stormi posierte nun erneut im selben Outfit wie Mama Kylie und begeistert damit im Netz!

Auf Instagram postete der Keeping Up With The Kardashians-Star nun ein neues Foto mit seinem Nachwuchs. Darauf tragen sowohl die 23-Jährige als auch ihr Spross denselben rotbraunen Trenchcoat und formen einen Kussmund für die Kamera. Während Kylie ihre neue rote Mähne in Szene setzt und den Look mit farblich passenden High Heels abrundet, kombiniert die Zweijährige ihren Mantel mit weißen Turnschuhen. "Ich werde immer auf dich aufpassen", kommentierte die Unternehmerin ihr süßes Pic.

Die 202 Millionen Abonnenten des TV-Sternchens zeigten sich vom Twin-Look der beiden begeistert – schon wenige Stunden nach Upload knackte der Post über fünf Millionen Likes. Und auch der Kardashian-Clan ist von dem schicken Duo entzückt. "Ihr beide seid so perfekt, ich kann es kaum fassen!", stellte Kylies Schwester Khloé (36) unter dem Bild fest. "Meine Lieben", schrieb derweil ihr Bruder Rob (33).

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

YouTube / Kylie Jenner Stormi Webster und Kylie Jenner im Oktober 2020

Instagram / kyliejenner Khloe Kardashian und Kylie Jenner mit ihren Töchtern True und Stormi

