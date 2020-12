Miley Cyrus (28) verewigte sich jetzt mit einer schlüpfrigen Anmerkung in den Kommentaren eines Duetts von Camila Cabello (23) und Shawn Mendes (22)! Am vergangenen Wochenende veröffentlichte das Paar einen kurzen Clip von sich, wie es den Miley-Song "The Climb" aus dem Film "Hannah Montana: The Movie" von 2009 coverte. Es dauerte nicht lange, bis sich die Originalinterpretin darunter zu Wort meldete: Die 28-Jährige forderte von den beiden einen Dreier!

"Lasst uns einen Dreier haben!", schlug sie ihren Musiker-Kollegen unter dem TikTok von Shawn vor – und sorgte damit sicher schon für Kopf-Kino bei etlichen Fans! Ähnliches unterstellte sie auch dem 22-Jährigen voreilig, als sie hinzufügte: "Einen dreistimmigen Chor natürlich, Shawn. Du versauter Junge!" Aber auch dieser Vorschlag dürfte bei den Followern der drei sicher gut ankommen. Zumindest Shawn und Miley standen schon gemeinsam auf der Bühne, als sie bei den Grammys 2019 zusammen seinen Track "In My Blood" performten.

Und ein kleines Bettabenteuer würde für Miley während der Gesundheitskrise eh nicht infrage kommen. Erst kürzlich stellte sie im Interview bei "The Howard Stern Show" klar, dass sie aktuell lieber ganz auf körperlichen Kontakt verzichten will: "Ich habe sehr viel FaceTime-Sex – es ist der sicherste Sex. Ich will auf keinen Fall Covid-19 gekommen", erklärte sie.

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den American Music Awards 2019

Anzeige

Was haltet ihr von Mileys Reaktion auf die Coverversion von Shawn und Camila? Schlagfertig – und ziemlich heiß! Ziemlich unangebracht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de