Das lässt Ennesto Monté (45) nicht auf sich sitzen! Der Reality-TV-Star geht seit wenigen Monaten mit der Kult-Auswanderin Danni Büchner (42) durchs Leben. Marion Pfaff aka Krümel, eine ehemalige Freundin von Danni, hält offenbar weder von der Beziehung der beiden noch von dem neuen Partner der Influencerin wirklich viel – und teilte öffentlich gegen das Paar aus. Ennesto lässt sich das aber nicht gefallen und kontert!

Im Interview mit Bild erzählt der Entertainer, dass er die Aktion von der Schlagersängerin überhaupt nicht in Ordnung findet: "Normalerweise reagiere ich auf so was nicht, doch diesmal wurde die Grenze des schlechten Geschmacks überschritten", findet Ennesto. Besonders paradox sei für ihn der Umstand, dass Krümel ihm privat noch vor wenigen Wochen positive Nachrichten in Bezug auf seine Performance bei Promis unter Palmen geschickt hätte. Daher kam die öffentliche Lästerei für den 45-Jährigen sehr überraschend.

Er vermutet, dass sich die Blondine mit derartigen Äußerungen größeres Interesse vonseiten der Medien erhoffe – doch besonders durchdacht scheint ihm die Taktik nicht zu sein. "Wenn man Aufmerksamkeit braucht, dann am besten, weil man selbst etwas Positives erreicht hat - und nicht weil man bereit ist, andere grundlos fertigzumachen", betont Ennesto.

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

Instagram / https://www.instagram.com/kruemel_mallorca_official/?hl=en Marion "Krümel" Pfaff, Schlagersängerin

Halisch, Jörg/ ActionPress TV-Bekanntheit Ennesto Monté

