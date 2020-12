Wow, was für ein Anblick! Skylar Astin (33), der einem großen Publikum noch als Jesse aus den Pitch Perfect-Filmen bekannt sein dürfte, wünscht seinen Followern im Netz schöne Feiertage. Der Schauspieler schreibt seinen Fans aber nicht nur ein paar nette Zeilen, sondern beglückt sie auch mit einem Foto – und was für einem. Der gebürtige New Yorker zeigt sich splitterfasernackt!

Auf seinem Instagram-Account postete Skylar diesen Schnappschuss von sich, mit dem er seiner Netzgemeinde frohe Chanukka wünscht. Das Paradoxe daran ist, dass er dabei allerdings vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum steht. Doch seine Deko ist beinahe nebensächlich, denn der wahre Blickfang ist der 33-Jährige selbst, wie er in seinem Adamskostüm vor dem Tannenbaum steht. Seinen Schambereich bedeckt er lediglich mit einem Geschenk.

Nur ein paar Stunden später teilt der "Zoey's Extraordinary Playlist"-Star noch ein weiteres Foto von sich. Dieses ist aber nicht ganz so pikant wie das erste. Zu sehen ist, wie seine Freundin Lisa Stelly (33) – mit der er seit Juli 2020 offiziell liiert ist – ihm einen liebevollen Kuss auf die Wange gibt.

Getty Images Skylar Astin bei einem Nascar-Rennen in Arizona im März 2020

Getty Images Skylar Astin beim TVfest 2020 in Atlanta

Instagram / skylarastin Lisa Stelly und Skylar Astin in Kalifornien im Dezember 2020

Wie findet ihr Skylars Feiertagsgruß? Einfach nur heiß! Nicht mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



