Endlich dürfen die Fans einen genaueren Blick auf den Mann an Fiona Erdmanns (32) Seite erhaschen! Schon seit Monaten sorgt die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin vor allem mit privatem Content für Freude bei ihrer Community. Die Dubai-Auswanderin ist überglücklich mit ihrem Freund Mohammad und seit dem Sommer stolze Mama. Gezeigt hat sie ihre Familie bisher aber nie komplett – auf gemeinsamen Fotos waren die Gesichter von Mo und dem Baby stets verdeckt. Das ändert sich jetzt: Fiona postet ein Foto, auf dem ihr Liebster erstmals richtig zu sehen ist.

Auf dem Instagram-Profil der Beauty ist eine Bilderreihe aus gleich drei aktuellen Schnappschüssen zu sehen. Die Blondine steht Mohammad gegenüber und beide halten ihren Sohn Leo liebevoll zwischen sich. Während die 32-Jährige die Hände ihres Kindes umfasst, schaut sie ihrem Partner tief in die Augen und strahlt ihn bis über beide Ohren an. Auch der Bartträger hat nur Augen für das Model. Dazu schreibt sie unter anderem: "Alles, was ich liebe, in einem Bild." Auch die Follower sind von dem Anblick ganz begeistert. Unter dem Beitrag häufen sich Kommentare wie "Ihr seid ja so süß zu dritt" oder "So schön – voll mit Liebe".

Doch warum hatte Fiona den Dunkelhaarigen zuvor nicht gezeigt? Das verriet sie Promiflash vor einigen Wochen. "Mo möchte überhaupt nicht gezeigt werden. Das ist einfach nicht sein Ding und er findet, es muss nicht überall im Internet sein Gesicht zu sehen sein", meinte sie. Scheint so, als ob er für die neuesten Aufnahmen eine kleine Ausnahme gemacht hat – das Gesicht ihres Babys bleibt hingegen weiterhin verdeckt.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre Familie

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Freund Mohammad mit dem gemeinsamen Nachwuchs

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre Familie

