Ihre Fans stärken ihnen den Rücken! Erst kürzlich gerieten Prinz William (38), Herzogin Kate (38) und andere Mitglieder der britischen Königsfamilie in Verruf. Der Grund? Die Regierung Großbritanniens verschärft die Lockdown-Maßnahmen hinsichtlich der Corona-Pandemie weiter – in manchen Teilen des Inselstaates durften sich die Bürger zuletzt nur noch im Freien und maximal zu sechst treffen. Trotzdem gingen die Royals jetzt zu neunt spazieren! Doch anstatt einen heftigen Shitstorm zu ernten, wird den "Regelbrechern" nun tatsächlich Verständnis entgegengebracht: Viele Anhänger der britischen Royals verteidigen William und seine Familie im Netz!

Auf Twitter stehen ihnen jetzt einige User zur Seite. Denn viele vertreten die Meinung, dass die Blaublüter sich trotz Missachtung der erlaubten Gruppengröße an alle anderen Regeln gehalten haben. "Um Himmels willen, sie sind an der freien Natur und betreiben dabei sogar 'Social Distancing'. Gönnt ihnen einfach mal eine Pause!", schreibt ein offensichtlich genervter Nutzer. "Oh, richtig 'große' Sache! Sie hielten doch Abstand voneinander und es waren nur zwei Familien", betont eine andere Unterstützerin. Zudem seien die neuen Grundsätze der Regierung teilweise auch sehr missverständlich, weshalb die Fans jetzt zur Nachsicht gegenüber den Beschuldigten aufrufen.

Ein Spaziergänger, der die royale Versammlung allerdings direkt beobachten konnte, zeigt sich gar nicht verständnisvoll: "Es kam mir so vor, als gebe es eine Regelung für sie – und eine andere für uns. Das war schon ziemlich unverschämt", schimpfte er gegenüber Daily Mail.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kids im Dezember 2020

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Batley

Getty Images Prinz George, Prinz William, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte im Juli 2017 in Hamburg

