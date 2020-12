Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) waren in den vergangenen Tagen mit dem Zug in Großbritannien unterwegs. Am Dienstagabend nahm Queen Elizabeth II. (94) die beiden anlässlich ihrer Rückkehr von der Tour auf Schloss Windsor in Empfang. Mit reichlich Abstand zelebrierten die Royals ihr Wiedersehen – dabei wurde ein ziemlich niedlicher Moment eingefangen: William verabschiedete sich vom Weiten mit ganz süßen Worten von seiner königlichen Großmutter!

In einem Video, dass Daily Mail vorliegt, ist dieser herzliche Augenblick zu beobachten. Mit einem zaghaften Winken und einem kaum hörbaren "Bye, Gran" – der englische Kosename für Oma – verließ der 38-Jährige mit seiner Gattin Schloss Windsor. Die Queen schien an diesem Tag besonders gut gelaunt zu sein – entgegnete sie ihrem Enkel doch tatsächlich ein herzliches Strahlen. Ob sich die britischen Royals in diesem Jahr noch einmal wiedersehen werden, ist allerdings fraglich.

Denn auch das Weihnachtsfest gestaltet sich für die Queen und Ehemann Prinz Philip (99) dieses Jahr anders. Die Feiertage wird die 94-Jährige nicht wie gewohnt in Sandringham, sondern auf Schloss Windsor verbringen. Ob William und Kate dabei sein können, ist bislang noch unklar. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage dürfen nämlich auch in Großbritannien nur maximal drei Haushalte zusammen kommen.

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William, Queen Elizabeth II., Prinz Charles und dessen Ehefrau Camilla

Getty Images Queen Elizabeth II. im Dezember 2020

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William und Queen Elizabeth II. im Dezember 2020

