Christina Aguilera (40) gibt ihren Fans einen privaten Einblick ins Familienleben! Die Sängerin postet zwar immer wieder Schnappschüsse auf ihrem Social-Media-Account – aber ihre beiden Kinder Max und Summer Rain Rutler (6) sind dabei fast nie zu sehen. Jetzt hat Christina allerdings mal wieder ein Foto mit ihrem Sohnemann geteilt – und gibt ihren Fans einen Eindruck davon, wie die Familie die Weihnachtsferien verbringt.

Die 40-Jährige postete auf Instagram ein Foto von sich und ihrem Sohn beim Zocken. Auf dem Bild haben sich die beiden auf das große Sofa gekuschelt und spielen gegeneinander auf der PlayStation. Dazu schrieb die Blondine: "Für die Kinder wird das Ganze zu einem echten Wettbewerb." Mit angestrengtem Blick halten die beiden die Controller in der Hand und Christina witzelte weiter: "Aber sie wissen ja schon, wer den ersten Platz belegen wird."

In den Kommentaren zeigen sich die Fans nicht nur von der Einrichtung der 40-Jährigen begeistert, sondern auch von Sohn Max. "Max ist so gut aussehend", oder "Er ist so groß geworden", sind nur einige der Kommentare unter dem Post. Und auch Christina kann Komplimente absahnen: "Du bist die beste Mutter", lobte ein User die Sängerin.

Christina Aguilera im Dezember 2020

Christina Aguilera bei der "Mulan"-Weltpremiere

Max Bratman und Christina Aguilera im Juni 2020

