Übertrifft sich Michael Wendler (48) mit diesem Geschenk etwa selbst? Seit dem ersten Dezember darf seine Frau Laura Müller (20) jeden Tag ein neues Türchen ihres Adventskalenders öffnen – und der hat es in sich: Der Wendler hatte nämlich vorab teure Luxus-Accessoires und kostspieliges Designer-Chichi in den Geschenken versteckt. An Tag 22 wartete allerdings eine ganz besondere Überraschung auf die 20-Jährige: Laura konnte sich über wertvollen Schmuck der Marke Tiffany & Co. freuen!

Auch am 22. Dezember öffnete Laura ihren Adventskalender wieder feierlich in ihrer Instagram-Story – und in dem Geschenk fand sie eine türkisfarbene Schachtel der Luxusmarke Tiffany & Co.: Der Wendler beschenkte seine Frau mit einem Wickelarmband der Extraklasse. Das Schmuckstück wird auf der offiziellen Internetseite des Juweliers für schlappe 1.600 Euro angeboten. "Ich habe mir schon immer immer immer ein Bettelarmband gewünscht!", freute sich die Brünette und machte ihrem Micha eine Liebeserklärung: "Ich bin so dankbar! Ich liebe dich!"

Doch am Dienstag kümmerte sich Laura nicht nur um ihre eigene Bescherung – sie machte auch die Überraschungen für ihre Familie und ihre Freunde fertig. "Ich habe heute alle Geschenke für meine Liebsten verpackt", berichtete die Influencerin und schwärmte: "Ich liebe es, anderen Menschen eine Freude zu bereiten und kreativ zu sein." Dabei sei Weihnachten für sie sogar die schönste Zeit im Jahr.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müllers Luxus-Armband

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

