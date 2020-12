Haben sie sich gefreut? In einer Fragerunde im Netz stellten die Fans von Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) besonders viele Fragen über ihre Schwangerschaft. Denn erst kürzlich hatten die Turteltauben ganz überraschend bekannt gegeben, dass sie ein Kind erwarten! Beim Baby-Talk erzählten sie nicht nur, wie sie selbst von der Schwangerschaft erfuhren – sondern auch, wie Jessi und Johannes die freudige Nachricht ihren Eltern überbrachten!

"Ich weiß noch, wie nervös ich war, als wir zu Jessis Eltern gefahren sind", betonte der Influencer in Jessicas Instagram-Story. "Jessi hat dann das Ultraschallbild in eine Karte eingepackt und geschrieben: 'Herzlichen Glückwunsch, Oma und Opa', und der Moment, wo sie es gesehen haben, war unbeschreiblich. Sie haben sich mega gefreut!", verriet der 32-Jährige schmunzelnd. Auch die Ex-Bachelorette konnte wohl nicht anders, als in die Kamera zu strahlen, als ihr Liebster den intimen Moment Revue passieren ließ. Und Johannes' Eltern? Die sollen sich ebenfalls sehr gefreut haben!

Ein Follower wollte außerdem wissen, ob ihr Baby denn ein Wunschkind sei. Der Unternehmer enthüllte auch diese spannende Frage: "Wir haben auf jeden Fall geplant, dass wir Kinder bekommen", gestand Johannes. Allerdings hätten die beiden nicht damit gerechnet, dass es so schnell klappen würde.

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka

