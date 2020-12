Sie gibt einen ziemlich seltenen und privaten Moment preis! Seit 2017 gehen Scarlett Gartmann (27) und Marco Reus (31) durch dick und dünn. Im vergangenen Jahr gaben sich die beiden dann klammheimlich das Jawort. Sehr viel mehr gibt das Paar aus seinem Privatleben aber auch nicht preis – doch nun macht die Blondine eine Ausnahme: Zum Hochzeitstag teilte Scarlett ein niedliches Bild von sich und Marco an ihrem großen Tag!

Auf ihrer Instagram-Seite teilte die 27-Jährige einen zuckersüßen Schnappschuss von ihrer Heirat mit dem Fußballer. Total glücklich strahlen sich die Eltern einer Tochter auf dieser Aufnahme an und wirken mehr als verliebt. "Mein Liebster", betitelte die Beauty den Beitrag und versieht den Post mit ihrem offiziellen Hochzeitsdatum, dem 21. Dezember 2019. Auch die Fans waren bei diesem Bild aus dem Häuschen und kommentierten etliche Herz-Emojis darunter.

Dass das Paar sehr privat lebt, ist den Fans nicht neu. Doch erst vor Kurzem hatte Marco zum ersten Mal ziemlich offen über sein Töchterchen gesprochen – vor allem die Entwicklung seiner kleinen Maus mache ihn stolz. "Das erste Mal, als sie anfing zu krabbeln, dann als sie jetzt in der letzten Zeit angefangen hat zu laufen, dann fällt sie wieder hin. [...] Das sind für mich so die einschneidendsten Momente. Wenn sie lacht, macht mich das automatisch glücklich", hatte er in einem YouTube-Video erzählt.

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann mit ihrer Tochter

Instagram / marcinho11 Marco Reus und Scarlett Gartmann im Juni 2019

Getty Images Marco Reus und Scarlett Gartmann im Dezember 2019

