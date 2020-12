Brenda Patea (27) gibt ein neues Babyupdate! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin gab Ende Oktober bekannt: Sie erwartet ein Kind von ihrem Ex-Freund, dem Tennisstar Alexander Zverev (23)! Gleichzeitig mit dieser Neuigkeit teilte das Model direkt auch das erste Foto seines schon leicht gerundeten Bauchs und gab damals preis, dass es in der 20. Woche war. Im Netz verrät die baldige Mama nun außerdem, wie viel sie während ihrer Schwangerschaft bisher zugenommen hat.

In ihren Instagram-Storys startete Brenda eine kleine Q&A-Runde. Diese Chance ließen sich ihre Follower nicht entgehen und löcherten die hübsche Brünette regelrecht mit Fragen. Klar, dass sie dann auch einige Details bezüglich ihrer Schwangerschaft preisgab. Sie plauderte unter anderem aus, dass sie aktuell in der 27. Woche sei und bislang sieben Kilo an Gewicht zulegte. Und hat sie vielleicht auch schon eine Idee, wie ihr Kind heißen soll? Nein, das wisse die Berlinerin "noch nicht".

Bereits vor einigen Tagen sprach die 27-Jährige im "Neongrau"-Podcast darüber, ob sie ihr Baby, wenn es erst einmal auf der Welt ist, im Netz zeigen wird. "Am Anfang auf alle Fälle erst mal nicht. Es kann sich ja noch ändern, ich weiß es aber noch nicht, glaube aber eher nicht", erzählte sie.

